2020-07-18T08:56:50+03:00
На здоровье

Юные жители Пензенской области смогут улучшить качество зрения

Нацпроект «Здравоохранение» позволяет повышать материально-техническое оснащение медицинских организаций региона
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области
Изменить размер текста:

Офтальмологические камеры для детских поликлиник города Пензы и детской поликлиники в Нижнем Ломове стоимость 11,2 млн рублей каждая, закуплены в рамках нацпроекта за счет средств федерального бюджета.

Широкопольную ретинальную камеру RetCam Shuttle получила и Пензенская областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова. Деньги на ее приобретение выделены из областного бюджета.

«Мы планомерно решаем задачу доступности качественной медицинской помощи каждому жителю, не забывая о самых маленьких, - говорит заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева. - В рамках нацпроекта продолжаем улучшать материально-техническую базу медицинских организаций области».

Современные возможности широкопольных ретинальных камер RetCam Shuttle позволяют выявлять дефекты зрения у юных пациентов на более ранних сроках. С их помощью, с максимальным комфортом и безопасностью, можно получить в цифровом виде, как изображение сетчатки глаза, так и других отделов, обнаружить ретинобластому или опухоль сетчатки, наружные патологические изменения глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Юные жители Пензенской области смогут улучшить качество зрения
Скончалась бывший министр образования Пензенской области Светлана Копешкина
Жительница Кузнецка осуждена за кражу 32 бутылок элитного алкоголя
Петр Тултаев оценил ход работ в парке Ленинского района [ВИДЕО]
В Спасске продолжается капитальный ремонт второго корпуса школы
Житель Саранска осужден за избиение знакомого до смерти
Уклонист из Кузнецка предстанет перед судом
ВТБ продолжит выдавать кредиты наличными по телефону
ЕГЭ по обществознанию в Пензенской области прошел в штатном режиме
Житель Колышлея отдал мошенникам более миллиона рублей
В Саранске на два дня ограничат движение по улице Пуркаева
В пензенской мэрии обсудили подготовку к отопительному сезону
Житель Саранска, в чьей бане сгорела женщина, предстанет перед судом
Иван Белозерцев: «Ремонт в школах будет продолжаться»
В Пензе появится второй амбулаторный онкологический диспансер
В Саранске разыскивается подозреваемый в краже [ВИДЕО]
Иван Белозерцев встретился с Советом ветеранов Наровчатского района
В Пензенской области машинисту поезда пришлось остановить состав из-за ребенка на путях
Хотела поехать в Крым, но осталась без денег: пензячка стала жертвой мошенника
В Наровчате отреставрировали гостиницу, построенную в 1904 году
СТО «АвтоПрайд» - надежный автосервис в центре Пензы