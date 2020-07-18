Юные жители Пензенской области смогут улучшить качество зрения

18 Июль 2020 2020-07-18T08:56:50+03:00

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Офтальмологические камеры для детских поликлиник города Пензы и детской поликлиники в Нижнем Ломове стоимость 11,2 млн рублей каждая, закуплены в рамках нацпроекта за счет средств федерального бюджета.

Широкопольную ретинальную камеру RetCam Shuttle получила и Пензенская областная детская клиническая больница имени Н. Ф. Филатова. Деньги на ее приобретение выделены из областного бюджета.

«Мы планомерно решаем задачу доступности качественной медицинской помощи каждому жителю, не забывая о самых маленьких, - говорит заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева. - В рамках нацпроекта продолжаем улучшать материально-техническую базу медицинских организаций области».

Современные возможности широкопольных ретинальных камер RetCam Shuttle позволяют выявлять дефекты зрения у юных пациентов на более ранних сроках. С их помощью, с максимальным комфортом и безопасностью, можно получить в цифровом виде, как изображение сетчатки глаза, так и других отделов, обнаружить ретинобластому или опухоль сетчатки, наружные патологические изменения глаза.

ИСТОЧНИК KP.RU