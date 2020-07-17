2020-07-17T16:02:30+03:00
Общество

Скончалась бывший министр образования Пензенской области Светлана Копешкина

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, председатель Законодательного Собрания региона Валерий Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Владимир Мутовкин и глава администрации Пензы Андрей Лузгин выражают соболезнования родным и близким экс-министра образования региона Светланы Константиновны Копешкиной, скончавшейся на 63-м году жизни.

Долгие годы профессиональной деятельности Светлана Константиновна отдала работе в системе образования Пензенской области, пройдя достойный трудовой путь от старшей пионервожатой до руководителя регионального министерства.

Получив высшее педагогическое образование, осваивала азы этой сложной многогранной профессии в качестве организатора внеклассной и внешкольной работы, приобретала опыт, работая учителем физики средней школы № 52 города Пензы. В 1991 году была назначена директором средней школы № 73, а в 2004 году – первым заместителем министра образования и науки Пензенской области. До 2015 года возглавляла это ведомство. Была награждена знаком «Отличник просвещения СССР», удостоена почётного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», почётного знака Губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской».

ИСТОЧНИК KP.RU

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