Жительница Кузнецка осуждена за кражу 32 бутылок элитного алкоголя

17 Июль 2020 2020-07-17T16:00:07+03:00

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Прокуратура Кузнецка поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее не судимой местной жительницы, уроженки Неверкинского района.

В августе прошлого года ей позвонил знакомый, который попросил взять в его офисе бутылку виски и привезти ему. Сам он сделать это не смог, поскольку был пьян.

Забрав ключи и приехав на место, девушка обнаружила коллекцию из 33 бутылок элитного алкоголя и решила их украсть. Сопровождавшему ее таксисту, осужденная пояснила, что пославший ее мужчина страдает алкоголизмом, и потому будет лучше спрятать всю эту коллекцию у нее дома.

Знакомому девушка отдала одну бутылку, остальным распорядилась по своему усмотрению: часть выпила, часть подарила. Таким образом, девушка причинила мужчине ущерб в 157 тысяч рублей.

Тот, обнаружив пропажу, поначалу подавать заявление в правоохранительные органы власти не стал, надеясь на сознательность знакомой, но не дождался даже извинений и в апреле обратился в прокуратуру. В суде девушка свою вину признала.

Преступнице суд назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU