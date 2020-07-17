2020-07-17T15:45:19+03:00
Общество

Петр Тултаев оценил ход работ в парке Ленинского района [ВИДЕО]

Его благоустройство ведется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Анна ЧЕРНАЯ
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На площадке в полном объеме завершены подготовительные работы. Сейчас идет прокладка кабелей наружного освещения, производится разбивка территории, заказаны многофункциональные комплексы, которые разместятся на благоустраиваемой территории. Большая часть средств, выделенных на реализацию проекта, расходуется именно на закупку оборудования для этих комплексов.

Работы на объекте ведутся согласно графику.

На встрече с мэром Саранска подрядная организация высказала предположение, что в процессе проводимых работ отдельные деревья, на месте которых, согласно проекту должны быть объекты благоустройства, придется вырубить. Петр Тултаев отметил, что ранее на совещаниях было четко обозначено: деревья необходимо сохранить.

- Я готов все дела бросить и метр за метром здесь проходить. Но то, что здесь деревья не должны вырубать – это однозначно. Это парковая зона в городской среде. Это легкие города. Изначально была речь о том, чтобы максимально избежать вырубки деревьев. Единственное исключение – если дерево аварийное. Дальше мы приспосабливаемся к этой среде и размещаем объекты без ущерба для деревьев. Мы же здесь строем не будем ходить, это не плац, - эмоционально высказался в защиту зеленых насаждений мэр Саранска.

П. Тултаев в парке Ленинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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