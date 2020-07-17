2020-07-17T15:30:00+03:00
Общество

В Спасске продолжается капитальный ремонт второго корпуса школы

Сегодня реконструируемый объект посетил губернатор Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в район
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Просьба посодействовать ремонту здания для второго корпуса учреждения главе региона поступила в декабре 2017 года. Как сообщил министр образования области Александр Воронков, за основу взяли здание бывшего училища. На тот момент оно не эксплуатировалось порядка десяти лет. Губернатор поручил сооружение реконструировать и отдать под нужды спасской школы.

Работы по реконструкции начались в конце февраля этого года. Финансирование осуществляется за счёт федерального и областного бюджетов. После завершения капитального ремонта в обновлённом здании, рассчитанном на 450 школьников, разместятся учебные кабинеты, два спортивных зала, пищеблок полного цикла.

Губернатор поручил уделить особое внимание прилегающей территории, обустройству спортивных площадок и элементов, чтобы школьникам было комфортно заниматься физическими упражнениями.

- Нужно ещё раз посмотреть, всё ли учтено проектом благоустройства территории. Есть ли площадки для построения, для занятий спортом, ограждение – всё надо ещё раз проверить, - нацелил Иван Белозерцев.

Он призвал подрядчиков строго придерживаться утверждённого графика работ, сдать объект в установленный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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