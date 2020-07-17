Житель Саранска осужден за избиение знакомого до смерти

17 Июль 2020 2020-07-17T15:05:50+03:00

Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы

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В Мордовии вынесли приговор 51-летнему жителю Саранска. Мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

В ноябре прошлого года мужчина приехал в гости к знакомому, проживавшему в селе Дурасово Кочкуровского района. До вечера следующего дня мужчины с небольшими перерывами распивали спиртное, пока между ними не произошла ссора, которая переросла в драку.

Осужденный избил знакомого руками и ногами, а после этого, бросив его, уехал в Саранск, где и был задержан. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы пострадавший позже скончался от тупой закрытой травмы головы, осложнившейся отеком, ушибом головного мозга.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU