Уклонист из Кузнецка предстанет перед судом

17 Июль 2020 2020-07-17T13:48:53+03:00

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Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Кузнецка 2000 года рождения. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу.

Следствием установлено, что в марте этого года парню пришла повестка с требованием явиться в военный комиссариат 12 апреля для прохождения комиссии. Однако в военкомат обвиняемый так и не пришел. Получив в июне повторную повестку, юноша проигнорировал и ее.

В ходе следственных действий молодой человек пояснил следователю, что не желает проходить военную службу, в связи с чем не являлся в назначенные даты в военкомат. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU