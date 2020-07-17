ЕГЭ по обществознанию в Пензенской области прошел в штатном режиме
В течение почти четырех часов они должны были ответить на 29 вопросов и набрать минимум 42 балла.
- Обществознание необходимо мне для поступления в вуз, - поделилась Ангелина Любимова, выпускница МБОУ «Гимназия №53». - Я планирую подавать документы сразу в несколько университетов, один из них - ПГУ. Все два года я активно готовилась к сдаче ЕГЭ, поэтому надеюсь на высший балл.
Всего в области было задействовано 29 пунктов проведения экзаменов.
- ЕГЭ по обществознанию завершился в штатном режиме. На пунктах соблюдались все профилактические меры, рекомендованные Рособрнадзором и Роспотребнадзором, – поделился Министр образования области Александр Воронков.
СПРАВКА «КП»
Основной период единственного государственного экзамена в 2020 году - с 29 июня по 25 июля. Следующий экзамен по биологии и иностранным языкам пройдет 20 июля; 22 и 23 июля выпускники сдадут устную часть иностранных языков, 24 июля – химию. 25 июля –резервный день сдачи экзаменов по всем учебным предметам.
ИСТОЧНИК KP.RU