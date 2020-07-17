2020-07-17T13:34:34+03:00
Общество

ЕГЭ по обществознанию в Пензенской области прошел в штатном режиме

Экзамен сдавали 2989 выпускников
Григорий ОРЛОВ
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Фото: Министерство образования Пензенской области
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В течение почти четырех часов они должны были ответить на 29 вопросов и набрать минимум 42 балла.

- Обществознание необходимо мне для поступления в вуз, - поделилась Ангелина Любимова, выпускница МБОУ «Гимназия №53». - Я планирую подавать документы сразу в несколько университетов, один из них - ПГУ. Все два года я активно готовилась к сдаче ЕГЭ, поэтому надеюсь на высший балл.

Всего в области было задействовано 29 пунктов проведения экзаменов.

- ЕГЭ по обществознанию завершился в штатном режиме. На пунктах соблюдались все профилактические меры, рекомендованные Рособрнадзором и Роспотребнадзором, – поделился Министр образования области Александр Воронков.

СПРАВКА «КП»

Основной период единственного государственного экзамена в 2020 году - с 29 июня по 25 июля. Следующий экзамен по биологии и иностранным языкам пройдет 20 июля; 22 и 23 июля выпускники сдадут устную часть иностранных языков, 24 июля – химию. 25 июля –резервный день сдачи экзаменов по всем учебным предметам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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