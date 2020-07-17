Житель Колышлея отдал мошенникам более миллиона рублей
По факту проводится проверка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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43-летний житель Колышлея обратился в полицию. Мужчина рассказал, что ему позвонил неизвестный, назвавшийся сотрудником банка, и предупредил: кто-то пытается снять деньги с его счета. Для предотвращения кражи собеседник пострадавшего попросил обналичить все деньги через банкомат, а затем зачислить их на специальный счёт.
Заявитель ему поверил и послушно отправился к банкомату, где снял один миллион 100 тысяч рублей и в течение семи часов перевёл на счета шестнадцати абонентских номеров мобильной связи всю эту сумму.
Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU