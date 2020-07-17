2020-07-17T10:52:23+03:00
Недвижимость

В пензенской мэрии обсудили подготовку к отопительному сезону

Очередное заседание штаба состоялось вчера
Анна ЧЕРНАЯ
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Технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев доложил, что в связи с ремонтом оборудования на ТЭЦ-1 в Заводском районе, центральной части города, на Севере и в микрорайоне Шуист нет горячей воды. По его словам, гидравлические испытания на объекте запланированы на субботу и в случае их успешного прохождения подачу водоснабжения возобновят в воскресение.

Андрей Лузгин отметил, что за соблюдением сроков проведения плановых и аварийных работ ведется жесткий контроль со стороны Управления ЖКХ города.

– Ремонт дороги на улице Луначарского проведен до участка, где сейчас идет замена коммуникаций. Необходимо в кратчайшие сроки завершить работы на сетях, чтобы дорожники могли закончить и сдать отремонтированный объект в установленные сроки, – обратил внимание представителя теплоснабжающей компании градоначальник.

Администрация города Пензы напоминает, что причины отключения и сроки возобновления подачи коммунального ресурса по конкретным адресам жители могут уточнить в своей управляющей компании, теплоснабжающей организации или в Единой дежурной диспетчерской службе по телефонам 05 или 63-10-05.

ИСТОЧНИК KP.RU

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