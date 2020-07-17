2020-07-17T09:33:04+03:00
Происшествия

Житель Саранска, в чьей бане сгорела женщина, предстанет перед судом

Трагедия произошла в декабре прошлого года
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии завершилось расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

Следствием установлено, что рано утром 22 декабря прошлого года 28-летняя жительница Саранска погибла при пожаре в бане, принадлежащей мужчине. Как полагает следствие, причиной возгорания стали неосторожные действия обвиняемого, который в этот момент был пьян. После того, как он налил жидкость для розжига в топку печи с горящими дровами, произошел выброс пламени. Огонь быстро охватил помещение. Женщина не смогла спастись, ее тело после тушения пожара было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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