Иван Белозерцев: «Ремонт в школах будет продолжаться»

17 Июль 2020 2020-07-17T09:20:03+03:00

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Житель села Паны Виктор Пичурин задал вопрос о ремонте дороги от своего населенного пункта до Наровчата. Дорога, построенная в 1996 году, нуждается в реконструкции. Иван Белозерцев пообещал, что до конца года в порядок приведут пять километров этой магистрали. В дальнейшем работы продолжатся:

- В замыслах у нас - сделать дорогу из Наровчатского в Спасский район через ваш населенный пункт, соединить Паны и Абашево. Это важно для развития экономики и туризма, - сказал губернатор.

Директор Наровчатской средней школы Валентина Стародубова от лица педагогов и родителей поблагодарила главу региона за реализацию областной программы по ремонту сельских школ.

На ремонт этой школы в 2017-2020 годах из регионального и муниципального бюджетов было выделено 17,8 миллионов рублей. Также в рамках федеральной программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2019 году отремонтирован спортивный зал в филиале Наровчатской школы в селе Новые Пичуры на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.

- Сельские школы в не самом лучшем состоянии еще есть. Программа, которую я начал в 2017 году, будет работать, и ремонт в школах, в том числе и в вашей, будет продолжаться, - резюмировал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU