В Пензе появится второй амбулаторный онкологический диспансер
Напомним вам, что первое учреждение такого типа начало работу прошлой осенью в стенах клинической больницы №14. Амбулаторный диспансер позволит повысить уровень выявления онкологических заболеваний в регионе.
В настоящее время в новое структурное подразделение больницы им. Н Н. Бурденко поступает необходимое оборудование: гастроскоп, маммограф, рентгеновский аппарат. Их стоимость - более 33 миллионов рублей, средства на покупку были выделены из местного бюджета.
В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Пензенской области до 2024 года будет организовано 10 центров борьбы с новообразованиями.
ИСТОЧНИК KP.RU