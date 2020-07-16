2020-07-16T17:38:03+03:00
Здоровье

В Пензе появится второй амбулаторный онкологический диспансер

Он будет открыт на базе поликлиники областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко до конца года
Григорий ОРЛОВ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Напомним вам, что первое учреждение такого типа начало работу прошлой осенью в стенах клинической больницы №14. Амбулаторный диспансер позволит повысить уровень выявления онкологических заболеваний в регионе.

В настоящее время в новое структурное подразделение больницы им. Н Н. Бурденко поступает необходимое оборудование: гастроскоп, маммограф, рентгеновский аппарат. Их стоимость - более 33 миллионов рублей, средства на покупку были выделены из местного бюджета.

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Пензенской области до 2024 года будет организовано 10 центров борьбы с новообразованиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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