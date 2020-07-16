В Саранске разыскивается подозреваемый в краже [ВИДЕО]

16 Июль 2020 2020-07-16T17:28:09+03:00

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Полиция Саранска разыскивает мужчину, подозревающегося в краже мобильного телефона и двух банковских карт. По предварительным данным инцидент произошёл днем 8 июля. Мужчина совершил кражу сотового телефона и двух банковских карт на ул. Большевистской.

Если у вас есть информация о личности гражданина и его местонахождении, сообщите ее по номерам участков полиции: просим сообщить по телефонам: 8-917-696-66-05, 8(8342)29-90-02, 29-90-17 или 102 (с мобильного).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/790933" frameborder="0"></iframe> В Саранске разыскивается подозреваемый в краже телефона и банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU