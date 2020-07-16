В Саранске разыскивается подозреваемый в краже [ВИДЕО]
Инцидент произошёл 8 июля на улице Большевистской
Изменить размер текста:
Полиция Саранска разыскивает мужчину, подозревающегося в краже мобильного телефона и двух банковских карт. По предварительным данным инцидент произошёл днем 8 июля. Мужчина совершил кражу сотового телефона и двух банковских карт на ул. Большевистской.
Если у вас есть информация о личности гражданина и его местонахождении, сообщите ее по номерам участков полиции: просим сообщить по телефонам: 8-917-696-66-05, 8(8342)29-90-02, 29-90-17 или 102 (с мобильного).
В Саранске разыскивается подозреваемый в краже телефона и банковских карт.
ИСТОЧНИК KP.RU