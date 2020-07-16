Иван Белозерцев встретился с Советом ветеранов Наровчатского района

16 Июль 2020 2020-07-16T17:19:44+03:00

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Губернатор напомнил о том, что организация торжества на достойном уровне необходимо: ведь на день рождения великого писателя в регион приедут со всех концов страны.

- 150-летие Александра Куприна - это большое культурное событие, не только для нашего региона, для всей России. На праздник мы приглашаем гостей из федерального центра, наших земляков, - подчеркнул глава региона и уточнил, что сегодня на благоустройство районного центра, ремонт дорог и тротуаров, установку освещения выделяются средства.

- Но, конечно, этого недостаточно, Наровчат достоин большего. Тем более, что здесь развивается туризм, много интересных объектов культуры. Здесь любят историю, хранят память о великих земляках. Вижу, что возможности для дальнейшего развития туристического кластера далеко неисчерпаны, музейные направления необходимо поддерживать, - добавил он.

ИСТОЧНИК KP.RU