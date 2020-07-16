В Пензенской области машинисту поезда пришлось остановить состав из-за ребенка на путях

16 Июль 2020 2020-07-16T15:42:50+03:00

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По предварительным данным, днем 14 июля на 624 км вблизи станции Белинская машинист отходящего от станции электропоезда №6112 заметил на железнодорожных путях двухлетнюю девочку. Мужчина сразу остановил состав и занялся поисками родителей ребенка.

Малышку осмотрели медики. Телесных повреждений, угрожающих жизни и здоровью ребенка не обнаружено. С родителями была проведена профилактическая беседа о правилах нахождения на железной дороге.

- Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России проводят проверку, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и внесено представление, - отмечает старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ подполковник юстиции Дмитрий Захаров.

ИСТОЧНИК KP.RU