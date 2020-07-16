2020-07-16T15:31:33+03:00
Происшествия

Хотела поехать в Крым, но осталась без денег: пензячка стала жертвой мошенника

По факту проводится проверка
Анна ЧЕРНАЯ
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Жительница Пензы нарвалась на мошенника при попытке купить путевку в санаторий, находящийся в Крыму. Рекламу компании по их продаже она увидела в интернете, но, опасаясь обмана, предварительно проверила, действительно ли такая организация существует и кто указан на сайте в качестве ее руководителя. Данные совпали с реальными, и женщина оформила заявку на путевку. Через некоторое время ей позвонила неизвестная и предложила заполнить форму бронирования.

Пострадавшая перешла по соответствующей ссылке на сайте, ввела необходимые данные и через банковское приложение перевела 54 тысяч рублей. Несколько дней спустя она обнаружила, что сайт, на котором она приобрела путёвку, оказался заблокирован. Впоследствии полицейские выяснили, что данный сайт был зарегистрирован всего лишь за две недели до того, как гражданка обнаружила его рекламу в интернете.

По факту мошенничества проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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