В Наровчате отреставрировали гостиницу, построенную в 1904 году
В этом году здание наровчатской гостиницы «Мираж», построенное больше века назад, было полностью отремонтировано: работы охватили как и фасад, так и номера. Также была оборудована столовая, в которой подаются местные мясо и сало, речная рыба, ягоды, овощи, квас, сметана, мед, монастырский сыр.
- Мы вкладываем и будем вкладывать средства в развитие района, в благоустройство Наровчата, в создание новых туристических объектов. Туристов будет больше. Но нужна инфраструктура, нужны гостиницы. Надо, чтобы бизнес создавал для гостей удобства, чтобы им было интересно, чтобы люди с удовольствием приезжали сюда и возвращались домой с хорошими воспоминаниями, - отметил губернатор Иван Белозерцев.
ИСТОЧНИК KP.RU