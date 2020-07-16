2020-07-16T15:43:37+03:00
Туризм

В Наровчате отреставрировали гостиницу, построенную в 1904 году

Сегодня ее посетил губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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В этом году здание наровчатской гостиницы «Мираж», построенное больше века назад, было полностью отремонтировано: работы охватили как и фасад, так и номера. Также была оборудована столовая, в которой подаются местные мясо и сало, речная рыба, ягоды, овощи, квас, сметана, мед, монастырский сыр.

- Мы вкладываем и будем вкладывать средства в развитие района, в благоустройство Наровчата, в создание новых туристических объектов. Туристов будет больше. Но нужна инфраструктура, нужны гостиницы. Надо, чтобы бизнес создавал для гостей удобства, чтобы им было интересно, чтобы люди с удовольствием приезжали сюда и возвращались домой с хорошими воспоминаниями, - отметил губернатор Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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