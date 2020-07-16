2020-07-16T12:23:11+03:00
Происшествия

Доцент пензенского института проведет год в колонии из-за взятки

Подсудимую взяли под стражу в зале суда
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Вчера Железнодорожный районный суд вынес приговор доценту одного из пензенских вузов Б. за получение взятки. Следствием установлено, что в 2018 году группа студентов обратились к ней с просьбой поставить зачеты без проверки знаний, пообещав за это 25 тысяч рублей. Деньги один из учащихся передал преподавателю вне стен института, на автобусной остановке. В ноябре того же года осужденная внесла в ведомости и зачетки студентов ложную информацию о прошедшей проверке знаний.

Подсудимая свою вину признавать отказалась, сославшись на то, что в день заполнения ведомости у студентов указанной группы действительно был зачет, однако часть из них на нем не присутствовали, поскольку сдали его заранее.

При назначении наказания суд учел, что Б. ранее к административной и уголовной ответственности не привлекалась, по месту работы характеризуется с положительной стороны, неоднократно награждалась благодарственными письмами, грамотами, ей объявлялась благодарность по месту работы.

Приговором суда Б. признана виновной, ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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