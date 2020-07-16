В Саранске размещены несколько десятков точек по продаже кваса и лимонада

16 Июль 2020 2020-07-16T11:45:59+03:00

В связи с эпидемией коронавируса, сезонная торговля в столице республике стартовала только на днях

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Согласно проведенным аукционам и заключенным договорам, представители бизнеса выставляют ларьки для продажи кваса, мороженого и прохладительных напитков, а также сувенирной продукции.

В текущем сезоне на территории города планируется разместить 31 точку по продаже кваса и лимонада, 26 – мороженого и прохладительных напитков, 5 – сувенирной продукции.

Все точки сезонной торговли на территории города выставляются строго по утвержденной схеме нестационарных объектов торговли, и подлежат обязательному контролю со стороны администрации. Они должны иметь соответствующий внешний вид, строго соблюдать требования санитарных норм и правил.

ИСТОЧНИК KP.RU