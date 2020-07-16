В Саранске размещены несколько десятков точек по продаже кваса и лимонада
Согласно проведенным аукционам и заключенным договорам, представители бизнеса выставляют ларьки для продажи кваса, мороженого и прохладительных напитков, а также сувенирной продукции.
В текущем сезоне на территории города планируется разместить 31 точку по продаже кваса и лимонада, 26 – мороженого и прохладительных напитков, 5 – сувенирной продукции.
Все точки сезонной торговли на территории города выставляются строго по утвержденной схеме нестационарных объектов торговли, и подлежат обязательному контролю со стороны администрации. Они должны иметь соответствующий внешний вид, строго соблюдать требования санитарных норм и правил.
ИСТОЧНИК KP.RU