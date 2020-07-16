2020-07-16T11:18:50+03:00
Общество

В Пензенской области на свет появились Лучезар и Эсмеральда

Региональное управление ЗАГС рассказало, какие редкие и необычные имена давали новорожденным в первом полугодии 2020 года
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

За шесть месяцев в Пензенской области появились на свет 4759 детей. Мальчиков среди них больше, чем девочек.

По информации Управления ЗАГС, уже не первый год самым популярным именем для мальчиков остается Артем. Также юные пензенцы в первом полугодии часто получали имена Александр, Матвей, Максим и Иван. У девочек пальма первенство снова досталась Софиям, а недалеко от них ушли Виктория, Полина, Анастасия и Милана.

Среди необычных и редких имен, которые родителями давали детям за прошедшие шесть месяцев можно отметить Адама, Лечезара, Наума и Федора у мальчиков и Адель, Лукерию, Нину и Эсмеральду у девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Доцент пензенского института проведет год в колонии из-за взятки
В Саранске размещены несколько десятков точек по продаже кваса и лимонада
В Пензенской области на свет появились Лучезар и Эсмеральда
Сегодня в Мордовии ожидаются гроза и сильный ветер
В Пензенской области пособие на третьего и последующих детей получили более пяти тысяч семей
Игорь Комаров подвел итоги поездки в Пензенскую область
Вчерашний ураган в Саранске разнес вдребезги несколько остановочных павильонов
В Саранске организована проверка по факту смерти мужчины от удара током
Игорь Комаров – о предприятии «Бетониум»: «Такие проекты нам очень нужны»
Завтра в Пензенской области ожидается сильный ветер
Теперь пензенцы могут отслеживать общественный транспорт через Яндекс. Карты
Больницы Мордовии получили новые машины и передвижные медицинские комплексы
В Пензе разыскивается подозреваемый в краже кошелька
Игорь Комаров посетил ЖК «Новые сады»
ВТБ: В ПФО спрос на кредитные каникулы близок к общероссийскому показателю
Сотрудники Пензенской картинной галереи прошли обучение в Санкт-Петербурге
«СтанкоМашСтрой» расширяет производство
Водоснабжение города и летний отдых детей
В Пензе из подъезда дома угнали велосипед
Клиническая больница имени Н.Н. Бурденко получила современный микроскоп