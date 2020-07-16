В Пензенской области на свет появились Лучезар и Эсмеральда

16 Июль 2020 2020-07-16T11:18:50+03:00

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За шесть месяцев в Пензенской области появились на свет 4759 детей. Мальчиков среди них больше, чем девочек.

По информации Управления ЗАГС, уже не первый год самым популярным именем для мальчиков остается Артем. Также юные пензенцы в первом полугодии часто получали имена Александр, Матвей, Максим и Иван. У девочек пальма первенство снова досталась Софиям, а недалеко от них ушли Виктория, Полина, Анастасия и Милана.

Среди необычных и редких имен, которые родителями давали детям за прошедшие шесть месяцев можно отметить Адама, Лечезара, Наума и Федора у мальчиков и Адель, Лукерию, Нину и Эсмеральду у девочек.

ИСТОЧНИК KP.RU