В Пензенской области пособие на третьего и последующих детей получили более пяти тысяч семей
В Пензенской области ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет выплачено 5 371 многодетной семье.
Такая мера поддержки назначается, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 20 682 рублей. Денежная выплата входит в региональный проект «Финансовая поддержка при рождении детей в Пензенской области» национального проекта «Демография».
Общая сумма средств, направленных на пособие третьим и последующим детям за 6 месяцев 2020 года, составила 319,8 миллионов рублей (из федерального бюджета – 294,3 миллиона рублей).
ИСТОЧНИК KP.RU