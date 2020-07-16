2020-07-16T11:21:28+03:00
Общество

В Пензенской области пособие на третьего и последующих детей получили более пяти тысяч семей

В этом году размер выплаты - 9 817 рублей
Анна ЧЕРНАЯ
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В Пензенской области ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет выплачено 5 371 многодетной семье.

Такая мера поддержки назначается, если среднедушевой доход на каждого члена семьи не превышает 20 682 рублей. Денежная выплата входит в региональный проект «Финансовая поддержка при рождении детей в Пензенской области» национального проекта «Демография».

Общая сумма средств, направленных на пособие третьим и последующим детям за 6 месяцев 2020 года, составила 319,8 миллионов рублей (из федерального бюджета – 294,3 миллиона рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

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