2020-07-15T20:25:42+03:00
Общество

Игорь Комаров подвел итоги поездки в Пензенскую область

Полномочный представитель Президента РФ указал на результативность сотрудничества органов власти и предпринимателей в интересах граждан
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Отвечая на вопросы СМИ, Игорь Анатольевич отметил, что Пензенская область продемонстрировала достойный результат по итогам Общероссийского голосования. В частности, регион вошёл в тройку лидеров округа по поддержке изменений в Конституцию РФ – за поправки проголосовали более 85% избирателей.

Полпред коснулся и вопроса предстоящих выборов высшего должностного лица – губернатора Пензенской области, а также депутатов в представительные органы разных уровней и довыборов в Государственную Думу. Полпред выразил уверенность, что процедура будет организована на достойном уровне.

- Что касается создания комфортной городской среды, приятно было посмотреть. Я слышал, как проводится благоустройство в рамках национального проекта. И что есть финалист конкурса в Пензенской области общероссийского масштаба, - отметил Игорь Комаров.

Полномочный представитель Президента РФ указал на результативность сотрудничества органов власти и предпринимателей в интересах граждан.

- Есть взаимопонимание власти и местного бизнеса, который участвует в строительстве и развитии города, такие подходы вызывают приятные чувства. Хотелось бы, чтобы подобные проекты по созданию комфортных зон для жителей всех возрастов и в дальнейшем поддерживались региональной властью, - нацелил Игорь Комаров.

Губернатор Пензенской области поблагодарил Игоря Комарова за поддержку, оказываемую региону в реализации национальных проектов, в получении дополнительных федеральных средств на создание социально значимых объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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