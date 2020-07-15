Вчерашний ураган в Саранске разнес вдребезги несколько остановочных павильонов

15 Июль 2020 2020-07-15T16:31:12+03:00

Ликвидация последствий буйства стихии ведется до сих пор и, скорее всего, растянется на несколько дней

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Вчера в Саранске ветер повредил 253 дерева, из них 98 - на городских территориях, и 155 - во дворах жилых домов. Также от урагана пострадали кровли 15 домов, на пяти участках были повреждены кабели интернет-провайдеров, еще на семи - газопровод. Сильный ветер повредил 118 дорожных знаков и 21 остановочный павильон: у 17 из них разбиты стекла, четыре не подлежат восстановлению. Также повреждения получили 16 автомобилей.

Коммунальные службы продолжают убирать и вывозить поваленные деревья, муниципальное предприятие «Горсвет» восстанавливает оборванные линии наружного освещения. По предварительным данным, для ликвидации последствий стихии в полном объеме, потребуется несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU