В Саранске организована проверка по факту смерти мужчины от удара током

15 Июль 2020 2020-07-15T15:51:17+03:00

По ее итогам будет принято процессуальное решение

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В Мордовии проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Саранска, 1984 года рождения.

По предварительным данным, вчера днем мужчина проверял исправность электронасоса, находящегося в колодце на его приусадебном участке. В результате от полученной электротравмы он скончался на месте.

Следственные органы проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU