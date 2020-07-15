В Саранске организована проверка по факту смерти мужчины от удара током
По ее итогам будет принято процессуальное решение
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В Мордовии проводится доследственная проверка по факту гибели жителя Саранска, 1984 года рождения.
По предварительным данным, вчера днем мужчина проверял исправность электронасоса, находящегося в колодце на его приусадебном участке. В результате от полученной электротравмы он скончался на месте.
Следственные органы проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU