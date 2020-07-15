2020-07-15T15:45:14+03:00
Недвижимость

Игорь Комаров – о предприятии «Бетониум»: «Такие проекты нам очень нужны»

Полпред ознакомился с работой пензенского домостроительного комбината в ходе своей рабочей поездки в регион
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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«Бетониум» является крупнейшим предприятием индустриального домостроения в Поволжье. Комбинат производит панельные дома как типовых серий, так и по индивидуальным проектам заказчика. Продукция предприятия используется при строительстве современных жилых комплексов в Пензенской, Ульяновской, Нижегородской областях, в Республике Мордовия и в других регионах.

- Строительная отрасль в Приволжском федеральном округе развивается хорошими темпами, такие проекты нам очень нужны, - отметил полпред Игорь Комаров.

На предприятии была запущена третья автоматическая сеткосварочная линия, которая позволяет изготавливать арматуру для железобетонных изделий любой конфигурации. В разработке линии принимали участие ведущие российские и итальянские инженеры и проектировщики.

- Проект был реализован в трудное время. Руководители, менеджеры рисковали, вели много переговоров с зарубежными партнерами. Сегодня новая линия и завод в целом работают на экономику нашего региона, - сказал губернатор Иван Белозерцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В цехах «Бетониума» трудятся порядка 250 человек. Среднемесячная заработная плата по итогам первого квартала составила 38,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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