Теперь пензенцы могут отслеживать общественный транспорт через Яндекс. Карты
Данные предоставляет ООО «Пенза-Глонасс»
Изменить размер текста:
Яндекс.Карты начали показывать движение общественного транспорта в Пензе. Теперь граждане могут в любой момент узнать, где сейчас едет нужный автобус и через сколько он будет на ближайшей остановке.
Информация в приложении обновляется каждые 30 секунд. На данный момент Яндекс показывает движение 58 маршрутов автобусов, троллейбусов и маршруток. Чтобы следить за ними, нужно включить отображение транспорта — это можно сделать в веб-версии Карт и в мобильном приложении. Данные о транспорте предоставляет ООО «Пенза-Глонасс».
ИСТОЧНИК KP.RU