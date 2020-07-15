Теперь пензенцы могут отслеживать общественный транспорт через Яндекс. Карты

15 Июль 2020 2020-07-15T14:29:31+03:00

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Яндекс.Карты начали показывать движение общественного транспорта в Пензе. Теперь граждане могут в любой момент узнать, где сейчас едет нужный автобус и через сколько он будет на ближайшей остановке.

Информация в приложении обновляется каждые 30 секунд. На данный момент Яндекс показывает движение 58 маршрутов автобусов, троллейбусов и маршруток. Чтобы следить за ними, нужно включить отображение транспорта — это можно сделать в веб-версии Карт и в мобильном приложении. Данные о транспорте предоставляет ООО «Пенза-Глонасс».

ИСТОЧНИК KP.RU