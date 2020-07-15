Больницы Мордовии получили новые машины и передвижные медицинские комплексы

15 Июль 2020 2020-07-15T13:40:08+03:00

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Всего в Мордовию в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» поступило 43 транспортных средства - 33 передвижных медицинских комплекса (в их числе 17 фельдшерско-акушерских пунктов, девять маммографов, четыре стоматологических комплекса, три флюорографа), а также 10 автомобилей скорой помощи.

- Новая техника российского производства поступит в 20 лечебных учреждений в 16 районах республики и в Саранске, - отметил глава региона. - Использование мобильных комплексов позволит оказать первичную медицинскую помощь 245 тысячам жителей республики, проживающим более чем в 1200 населенных пунктах.

Новая техника оснащена по самым современным стандартам. Мобильный ФАП – это поликлиника на колесах, в нем есть все необходимое оборудование для диагностики заболеваний, оказания экстренной помощи. Проверить свое здоровье в таком комплексе смогут до 50 человек в день.

- Прием будут вести не только терапевты, но и узкие специалисты. В состав специальных бригад включены офтальмологи, ЛОР-врачи, акушеры-гинекологи, по необходимости педиатры и хирурги, - отметил Владимир Волков. - Также мы прорабатываем вопрос, чтобы в мобильных ФАПах была аптека. Это позволит жителям отдаленных сел получить рецепт и приобрести лекарства на месте.

Глава республики поблагодарил медицинских работников за их тяжелый труд в условиях распространения коронавирусной инфекции и особо подчеркнул, что укрепление первичного звена здравоохранения будет продолжено.

ИСТОЧНИК KP.RU