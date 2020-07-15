В Пензе разыскивается подозреваемый в краже кошелька

15 Июль 2020 2020-07-15T13:28:16+03:00

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Отдел полиции УМВД России по городу Пензе разыскивает мужчину, предполагаемого в преступлении кражи. Злоумышленнику на вид 35-40 лет, рост около 170 см., темные волосы. Был одет в черно-белую футболку и брюки маскировочного окраса.

Инцидент произошел 5 июля на улице Попова. Преступник украл кошелек, в котором были четыре тысячи рублей, банковская карта и цепочка.

Если у вас есть информация о личности гражданина и его местонахождении, сообщите ее по номерам участков полиции: 8-(8412)-59-81-31, 8-937-912-73-44 или 02 (со стационарного телефона), 102 (с мобильного телефона).

ИСТОЧНИК KP.RU