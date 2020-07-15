Игорь Комаров посетил ЖК «Новые сады»

15 Июль 2020 2020-07-15T13:22:46+03:00

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО сегодня находится с рабочим визитом в Пензе

Изменить размер текста: A A

Одним из пунктов, которые гость региона посетил, стал ЖК «Новые сады», находящийся в Арбеково. В домах комплекса проживают более двух с половиной тысяч человек. Дворы обустроены в соответствии с концепцией комфортной и безопасной среды проживания и отдыха. В прошлом году этот жилищный комплекс стал финалистом федеральной премии в области городской жилой недвижимости Urban Awards – в номинации «Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры».

Сопровождавший полпреда губернатор Иван Белозерцев отметил, что в Пензенской области не только строятся новые дома, но и обязательно благоустраиваются территории вокруг них.

- У нас достойные строительные компании. «Рисан» является одним из таких застройщиков, задающим генератором. Работают хорошо, строят качественно, берут на себя реализацию социальных проектов. Это повышает привлекательность микрорайона, - отметил глава региона.

Игорь Комаров отметил значимость таких преобразований для горожан:

- Правильно, что с жителями обсуждаете, это очень важно – учитывать их мнения. Главное, чтобы людям это всё нравилось, чтобы они воспринимали это как часть своей жизни, как часть родного города.

ИСТОЧНИК KP.RU