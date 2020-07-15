Сотрудники Пензенской картинной галереи прошли обучение в Санкт-Петербурге
Семь сотрудников Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого успешно завершили обучение по нескольким направлениям на базе Центра непрерывного образования Санкт-Петербургского государственного института культуры. После окончания занятий им были выданы удостоверения о повышении квалификации.
До конца года за парты сядут еще 11 сотрудников учреждения.
СПРАВКА «КП»
В прошлом году обучение прошли 112 работников государственных и муниципальных учреждений культуры Пензенской области. В 2020 году их число выросло в два раза - до 217 специалистов. Удостоверения получили уже 77 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU