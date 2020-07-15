2020-07-15T13:10:28+03:00
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Сотрудники Пензенской картинной галереи прошли обучение в Санкт-Петербурге

Курсы повышения квалификации были организованы в рамках реализации национального проекта «Культура»
Владимир ГЛАЗОВ
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Семь сотрудников Пензенской картинной галереи им. К.А. Савицкого успешно завершили обучение по нескольким направлениям на базе Центра непрерывного образования Санкт-Петербургского государственного института культуры. После окончания занятий им были выданы удостоверения о повышении квалификации.

До конца года за парты сядут еще 11 сотрудников учреждения.

СПРАВКА «КП»

В прошлом году обучение прошли 112 работников государственных и муниципальных учреждений культуры Пензенской области. В 2020 году их число выросло в два раза - до 217 специалистов. Удостоверения получили уже 77 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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