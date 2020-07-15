«СтанкоМашСтрой» расширяет производство

15 Июль 2020 2020-07-15T11:43:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «СтанкоМашСтрой» приступила к реализации масштабного проекта по расширению производства узлов и комплектующих изделий для всей линейки металлообрабатывающих станков собственного производства. На площади 2500 квадратных метров будет размещен обширный станочный парк для механической обработки основных деталей и узлов, таких как передняя и задняя бабки, валы, суппортная группа, стальные трехкулачковые патроны, в соответствии с конструкторской документацией, разработанной специалистами компании.

В ближайшее время ожидается поставка двух станков к уже имеющимся для обработки крупногабаритных корпусных деталей. Дорогостоящее оборудование было приобретено компанией «СтанкоМашСтрой» по грантовой программе «Коммерциализация» Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (официальное название Фонда Бортника).

Как отметил генеральный директор «СтанкоМашСтрой» Олег Кочетков во время торжественной церемонии открытия второго цеха в августе 2019 года, расширение производства комплектующих для всей линейки станков, выпускаемых на предприятии, позволит достичь уровня локализации оборудования до 80%. Это станет залогом развития отрасли станкостроения в регионе и в стране в целом.

ИСТОЧНИК KP.RU