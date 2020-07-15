Водоснабжение города и летний отдых детей

15 Июль 2020 2020-07-15T10:23:16+03:00

Главные темы, которые были обсуждены на планерке в администрации Пензы 14 июля

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В ходе планерки, которую 14 июля провел глава Администрации Пензы Андрей Лузгин, были обсуждены вопросы обеспечения микрорайонов города холодным водоснабжением, а также организация летнего отдыха детей.

В текущем году за счет средств областного и городского бюджетов идет строительство линейного водопроводного участка протяженностью более 9 км в поселке ЗИФ. Здесь будут обустроены две насосные станции и три резервуара для воды.

Строительство сетей водоснабжения идет также в микрорайоне № 6 «Заря-1» севернее улицы Магистральной.

Кроме того, для повышения качества оказания услуг по водоснабжению ООО «Горводоканал» в 2020 году проводит капитальный ремонт и реконструкцию объектов, выполняемых в счет арендной платы по договорам аренды муниципального имущества.

В частности, сейчас идут работы по замене комплектующих на насосной станции 1-го подъёма в теле плотины Сурского гидроузла, насосных станциях «Сурский водозабор», «Коллективная», «Терновский водозабор», «Кирпичная», «Подгорная», «Подгорная новая» и «Подгорная старая».

Предприятием формируется план аналогичных мероприятий на следующий год. Так, перед капитальным ремонтом верхней части улицы Московской здесь будет проведена перекладка сетей водоснабжения и водоотведения.

Также прорабатывается вопрос участия города Пензы в реализации проектов ресурсоснабжающей организации по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, износ которых превышает 60 процентов.

За счет бюджетных средств в 2021 году планируется строительство сетей водоснабжения в поселке Победы, к участкам, выделенным многодетным семьям севернее микрорайона № 1 «Заря-2», сетей водоотведения в поселке Лесном.

Глава администрации города обратил внимание на другие адреса, о которых сообщали пензенцы.

Также в ходе планерки была обсуждена тема организации летнего отдыха пензенцев. Готовность оздоровительных лагерей к приему детей подтвердил замглавы Сергей Волков.

– Планируем организовать две смены по 14 дней. По итогам опроса родителей, записавших своих детей в электронную очередь, сформирован список детей, предварительно заключены договоры, за счет чего выдачу путевок впоследствии проведем оперативнее, – пояснил он.

Предоставление путевок начнут, как только организовать летний отдых позволит эпидситуация, и выйдет соответствующее распоряжение Губернатора и разрешение Управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

При соблюдении данных условий заработают и пришкольные лагеря.

В числе других тем участники совещания обсудили работу по восстановлению просадок на улично-дорожной сети, организацию горячего питания в школах, занятость детей в летний период.

ИСТОЧНИК KP.RU