2020-07-15T08:14:56+03:00
Происшествия

В Пензе из подъезда дома угнали велосипед

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что угонщицами оказались две девятнадцатилетние девушки
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратилась с заявлением о краже 38-летняя гражданка. Она сообщила, что на лестничной площадки первого этажа дома по месту жительства на улице Коммунистической оставила без присмотра велосипед, который был похищен.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы установили причастность к совершению преступления двух девушек в возрасте 19 лет – жительницы Пензы и посёлка Башмаково. Они признались в содеянном.

По факту кражи группой лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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