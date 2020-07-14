2020-07-14T17:50:04+03:00
Здоровье

Клиническая больница имени Н.Н. Бурденко получила современный микроскоп

Новое оборудование позволит проводить сложнейшие нейрохирургические операции
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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Современный нейрохирургический операционный микроскоп был куплен за счет средств федерального бюджета в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Его стоимость – около 30 миллионов рублей.

- Операции на головном и спинном мозге считаются очень тяжелыми и сложными и требуют многократного увеличения, что невозможно без ультрасовременного операционного микроскопа. Порою от технических характеристик микроскопа зависит исход операции, - поясняет заведующий нейрохирургическим отделением Роман Рыбас.

Планируется, что новое оборудование будет использоваться в 300-400 операциях в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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