Клиническая больница имени Н.Н. Бурденко получила современный микроскоп

14 Июль 2020 2020-07-14T17:50:04+03:00

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Современный нейрохирургический операционный микроскоп был куплен за счет средств федерального бюджета в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Его стоимость – около 30 миллионов рублей.

- Операции на головном и спинном мозге считаются очень тяжелыми и сложными и требуют многократного увеличения, что невозможно без ультрасовременного операционного микроскопа. Порою от технических характеристик микроскопа зависит исход операции, - поясняет заведующий нейрохирургическим отделением Роман Рыбас.

Планируется, что новое оборудование будет использоваться в 300-400 операциях в год.

ИСТОЧНИК KP.RU