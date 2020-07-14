Счет шел на минуты: сотрудник Госавтоинспекции Мордовии спас женщину, которую укусила змея [ВИДЕО]

14 Июль 2020 2020-07-14T17:42:11+03:00

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Как говорится, ничего не предвещало беды. Это был обыкновенный рабочий день, и сотрудник дорожно-патрульной службы УГИБДД МВД по Республике Мордовия майор полиции Александр Осипов вместе со стажером патрулировали одну из саранских улиц, как вдруг рядом с ними остановилась машина, и к автомобилю правоохранителей подбежал незнакомец, бывший за рулем. По виду мужчины было ясно - он в панике.

Гражданин объяснил, что в его машине лежит его сестра, которую буквально считанные минуты назад укусила при сборе ягод змея.

- Времени на раздумья у нас не было совсем, - вспоминает инспектор Александр Осипов. – Пострадавшей становилось хуже буквально на глазах, а укушенная рука распухла до невероятных размеров.

Включив сирену, сотрудники Госавтоинспеции сопроводили пострадавшую до приемного отделения городской больницы. Там женщина потеряла сознание, и ее сразу увезли в реанимацию.

- Полицейский с напарником уехали не сразу, а подождали, что нам скажут в приемном отделении, - отмечает брат пострадавшей женщины Ринат Б.. - Состояние сестры вызывало серьезное опасение медиков, по их словам, счет шел буквально на минуты. Без помощи сотрудников ДПС мы не смогли бы так быстро добраться до больницы и получить квалифицированную медицинскую помощь.

На данный момент состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное, она активно идет на поправку. И сама женщина, и ее родственники выражают огромную благодарность майору полиции Александру Осипову и его напарнику.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/790501" frameborder="0"></iframe> Сотрудник Госавтоинспекции Мордовии спас женщину, которую укусила змея.

ИСТОЧНИК KP.RU