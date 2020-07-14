В Мордовии мужчина погиб, прыгнув с берега в реку Инсарка

14 Июль 2020 2020-07-14T17:22:32+03:00

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Днем 13 июля мужчина прыгнул с берега в реку Инсарка, протекающую рядом с городом Инсар, и погиб. Очевидцы случившегося вытащили мужчину на берег, однако признаков жизни он не подавал.

В этот же день в реке Мокша возле деревни Андреевка Ковылкинского района утонул мужчина, 1965 года рождения.

По данным фактам Ковылкинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Мордовия организована доследственная проверка.

Следователи провели осмотры мест происшествий, опросили свидетелей и очевидцев случившегося. Для установления точной причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Следственное управление напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности при пользовании водными объектами !

ИСТОЧНИК KP.RU