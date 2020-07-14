2020-07-14T16:16:52+03:00
Недвижимость

Основной объем работ на Бакунинском мосту выполнен

Сегодня объект посетили губернатор Иван Белозерцев, мэр Андрей Лузгин и другие официальные лица
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы
Изменить размер текста:

Реконструкция моста через реку Суру на улице Бакунина проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что работы начались в прошлом году. Сейчас основной объем уже выполнен – на правом берегу Суры готовы третья и четвертая опоры, завершилось бетонирование их подпорных стен.

Специалисты перешли на левый берег, где идет сооружение подпорных стен, бетонирование тела первой опоры. Параллельно осуществляется разборка последней оставшейся опоры существующего моста, устройство котлована.

Работу подрядная организация ООО «Автодорога» организовала в две смены.

- В целом, работы идут с опережением контрактных сроков с хорошим освоением по финансированию. Примерно через месяц подрядчик начнет монтировать пролеты, - сообщил губернатору Андрей Лузгин.

Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность организации «прокола» под железной дорогой и расширения улицы Злобина.

- Ремонт моста должен помочь нормализовать движение в этом районе, - сказал Иван Белозерцев. - Если возможность есть, ее надо использовать. Андрей Лузгин должен представить главе региона проектное решение в течение двух недель. В ближайшее время планируется открыть движение по второй полосе путепровода в поселке Монтажный, где также идет реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Основной объем работ на Бакунинском мосту выполнен
Угрозы жизни выпавшего из окна 5-го этажа трехлетнего мальчика нет
В Кузнецке утонул 34-летний местный житель
Сабантуй в Пензенской области проходит в режиме онлайн [ВИДЕО]
Камеру в СИЗО Пензы меняю на собственный дом. Дорого
На нарушителей масочно-перчаточного режима составлено 75 протоколов
Губернатор Иван Белозерцев вручил жилищные сертификаты
Ушел купаться и не вернулся домой
Руководитель пензенского СУ СК снова ответит на вопросы пользователей «Вконтакте»
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Пензенской области могут внедрить современные технологии переработки промышленных отходов
Пензенский ученый получит грант на развитие своего проекта
30-летний пензенец выращивал в квартире наркосодержащие растения
В Саранске благоустроили 24 двора
В Саранске временно ограничат движение и стоянку на участке улицы Семашко
В августе в Пензенской области заработают летние лагеря при школах
Пензенские психологи безвозмездно оказали более восьми тысяч консультаций
Завтра жителям Мордовии тоже обещают грозу