Основной объем работ на Бакунинском мосту выполнен

14 Июль 2020 2020-07-14T16:16:52+03:00

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Реконструкция моста через реку Суру на улице Бакунина проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что работы начались в прошлом году. Сейчас основной объем уже выполнен – на правом берегу Суры готовы третья и четвертая опоры, завершилось бетонирование их подпорных стен.

Специалисты перешли на левый берег, где идет сооружение подпорных стен, бетонирование тела первой опоры. Параллельно осуществляется разборка последней оставшейся опоры существующего моста, устройство котлована.

Работу подрядная организация ООО «Автодорога» организовала в две смены.

- В целом, работы идут с опережением контрактных сроков с хорошим освоением по финансированию. Примерно через месяц подрядчик начнет монтировать пролеты, - сообщил губернатору Андрей Лузгин.

Иван Белозерцев поручил рассмотреть возможность организации «прокола» под железной дорогой и расширения улицы Злобина.

- Ремонт моста должен помочь нормализовать движение в этом районе, - сказал Иван Белозерцев. - Если возможность есть, ее надо использовать. Андрей Лузгин должен представить главе региона проектное решение в течение двух недель. В ближайшее время планируется открыть движение по второй полосе путепровода в поселке Монтажный, где также идет реконструкция.

ИСТОЧНИК KP.RU