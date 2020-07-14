2020-07-14T15:54:11+03:00
Происшествия

Угрозы жизни выпавшего из окна 5-го этажа трехлетнего мальчика нет

Ребенок госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области
Изменить размер текста:

В дневное время 13 июля ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома по улице Ленина в городе Заречном. Малолетний госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы его жизни не имеется. В момент падения ребенка с высоты его мать находилась в другой комнате.

Зареченским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления проводится проверка по факту травмирования малолетнего мальчика 2017 года рождения при падении с высоты.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Основной объем работ на Бакунинском мосту выполнен
Угрозы жизни выпавшего из окна 5-го этажа трехлетнего мальчика нет
В Кузнецке утонул 34-летний местный житель
Сабантуй в Пензенской области проходит в режиме онлайн [ВИДЕО]
Камеру в СИЗО Пензы меняю на собственный дом. Дорого
На нарушителей масочно-перчаточного режима составлено 75 протоколов
Губернатор Иван Белозерцев вручил жилищные сертификаты
Ушел купаться и не вернулся домой
Руководитель пензенского СУ СК снова ответит на вопросы пользователей «Вконтакте»
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Пензенской области могут внедрить современные технологии переработки промышленных отходов
Пензенский ученый получит грант на развитие своего проекта
30-летний пензенец выращивал в квартире наркосодержащие растения
В Саранске благоустроили 24 двора
В Саранске временно ограничат движение и стоянку на участке улицы Семашко
В августе в Пензенской области заработают летние лагеря при школах
Пензенские психологи безвозмездно оказали более восьми тысяч консультаций
Завтра жителям Мордовии тоже обещают грозу