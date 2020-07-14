Угрозы жизни выпавшего из окна 5-го этажа трехлетнего мальчика нет

14 Июль 2020 2020-07-14T15:54:11+03:00

Ребенок госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь

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В дневное время 13 июля ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже дома по улице Ленина в городе Заречном. Малолетний госпитализирован в Пензенскую областную детскую клиническую больницу им. Н.Ф. Филатова, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. По имеющейся информации, угрозы его жизни не имеется. В момент падения ребенка с высоты его мать находилась в другой комнате.

Зареченским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления проводится проверка по факту травмирования малолетнего мальчика 2017 года рождения при падении с высоты.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление в очередной раз призывает родителей не оставлять без присмотра детей, поскольку это представляет опасность для их жизни и здоровья. По возможности, оборудуйте окна специальными запирающими устройствами, не позволяющими детям самостоятельно открыть их.

ИСТОЧНИК KP.RU