В Кузнецке утонул 34-летний местный житель
По факту организована доследственная проверка
Изменить размер текста:
Предварительно установлено, что вчера 34-летний мужчин купался на водоеме, расположенном в селе Пионер Кузнецкого района, и утонул. Тело мужчины вечером того же дня вытащили другие отдыхающие, которые и сообщили в правоохранительные органы.
В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.
Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU