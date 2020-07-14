В Кузнецке утонул 34-летний местный житель

14 Июль 2020 2020-07-14T15:53:45+03:00

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Предварительно установлено, что вчера 34-летний мужчин купался на водоеме, расположенном в селе Пионер Кузнецкого района, и утонул. Тело мужчины вечером того же дня вытащили другие отдыхающие, которые и сообщили в правоохранительные органы.

В ходе первоначального осмотра каких-либо повреждений на теле мужчины не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU