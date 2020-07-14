Сабантуй в Пензенской области проходит в режиме онлайн [ВИДЕО]
Традиционный праздник, организованный Татарской национально-культурной автономией Пензенской области при поддержке правительства региона, стартовал сегодня
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Первое видео уже доступно в интернете - на Ютуб-канале правительства Пензенской области, а также в социальных сетях на страницах Татарской национально-культурной автономии. Этот и другие ролики будут включать в себя поздравления с праздником от почетных гостей, онлайн-концерты и записи с площадок традиционного Сабантуя.
Выпуски будут выходить каждые вторник и пятницу в 10:00 до 11 августа.
Онлайн-Сабантуй в Пензе.Татарская национально-культурная автономия Пензенской области при поддержке правительства региона открыла онлайн-Сабантуй Пенза-2020.
ИСТОЧНИК KP.RU