2020-07-14T12:50:28+03:00
Общество

Камеру в СИЗО Пензы меняю на собственный дом. Дорого

Обратный обмен не предлагать
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уже сообщалось о том, что Ленинским районным судом Пензы 9 июля вынесены постановления о продлении до 13 октября меры пресечения содержание под стражей в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области и его заместителя, обвиняемых в совершении хищения бюджетных средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Третьему фигуранту дела - собственнику групп компаний Л. мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест.

Постановления не вступили в законную силу.

Наш корреспондент пообщался по телефону с представителем пресс-службы следствия.

- Алексей Владимирович, когда только состоялось задержание фигурантов, спросил у вас, достаточно ли оснований и перепроверены ли факты, которые легли в основу обвинительного заключения? И вы подтвердили, разумеется, перепроверены.

- Да.

- Теперь, когда Ленинский районный суд двум фигурантам продлил меру пресечения содержание под стражей, а третьему смягчил ее, источники, которым можно доверять, юристы отмечают, что замена содержания под стражей на домашний арест возможна при некоторых условиях. Вероятно, говорят они, подозреваемый пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. И если это так, то у него появляется перспектива переквалификации обвинения с «хищения бюджетных средств, группой лиц по предварительному сговору» на более щадящее растрата, с вариантом отделаться крупным штрафом или условным сроком.

- О стратегии защиты, в чем признаваться и как строить линию поведения, вам лучше поговорить с адвокатом.

- Источники из довольно близкого окружения бизнесмена Л. называют сумму в 170 миллионов рублей. Вероятно, речь о залоге, после которого камеру в СИЗО человек сменил на домашний арест и браслет на ноге.

- У меня нет полномочий, рассказывать о том, дал ли подозреваемый какие-либо ценные показания и о цифрах возможного залога.

- Спасибо!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Основной объем работ на Бакунинском мосту выполнен
Угрозы жизни выпавшего из окна 5-го этажа трехлетнего мальчика нет
В Кузнецке утонул 34-летний местный житель
Сабантуй в Пензенской области проходит в режиме онлайн [ВИДЕО]
Камеру в СИЗО Пензы меняю на собственный дом. Дорого
На нарушителей масочно-перчаточного режима составлено 75 протоколов
Губернатор Иван Белозерцев вручил жилищные сертификаты
Ушел купаться и не вернулся домой
Руководитель пензенского СУ СК снова ответит на вопросы пользователей «Вконтакте»
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Пензенской области могут внедрить современные технологии переработки промышленных отходов
Пензенский ученый получит грант на развитие своего проекта
30-летний пензенец выращивал в квартире наркосодержащие растения
В Саранске благоустроили 24 двора
В Саранске временно ограничат движение и стоянку на участке улицы Семашко
В августе в Пензенской области заработают летние лагеря при школах
Пензенские психологи безвозмездно оказали более восьми тысяч консультаций
Завтра жителям Мордовии тоже обещают грозу