Камеру в СИЗО Пензы меняю на собственный дом. Дорого
Уже сообщалось о том, что Ленинским районным судом Пензы 9 июля вынесены постановления о продлении до 13 октября меры пресечения содержание под стражей в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области и его заместителя, обвиняемых в совершении хищения бюджетных средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Третьему фигуранту дела - собственнику групп компаний Л. мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест.
Постановления не вступили в законную силу.
Наш корреспондент пообщался по телефону с представителем пресс-службы следствия.
- Алексей Владимирович, когда только состоялось задержание фигурантов, спросил у вас, достаточно ли оснований и перепроверены ли факты, которые легли в основу обвинительного заключения? И вы подтвердили, разумеется, перепроверены.
- Да.
- Теперь, когда Ленинский районный суд двум фигурантам продлил меру пресечения содержание под стражей, а третьему смягчил ее, источники, которым можно доверять, юристы отмечают, что замена содержания под стражей на домашний арест возможна при некоторых условиях. Вероятно, говорят они, подозреваемый пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. И если это так, то у него появляется перспектива переквалификации обвинения с «хищения бюджетных средств, группой лиц по предварительному сговору» на более щадящее растрата, с вариантом отделаться крупным штрафом или условным сроком.
- О стратегии защиты, в чем признаваться и как строить линию поведения, вам лучше поговорить с адвокатом.
- Источники из довольно близкого окружения бизнесмена Л. называют сумму в 170 миллионов рублей. Вероятно, речь о залоге, после которого камеру в СИЗО человек сменил на домашний арест и браслет на ноге.
- У меня нет полномочий, рассказывать о том, дал ли подозреваемый какие-либо ценные показания и о цифрах возможного залога.
- Спасибо!
ИСТОЧНИК KP.RU