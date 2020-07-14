Камеру в СИЗО Пензы меняю на собственный дом. Дорого

14 Июль 2020 2020-07-14T12:50:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Уже сообщалось о том, что Ленинским районным судом Пензы 9 июля вынесены постановления о продлении до 13 октября меры пресечения содержание под стражей в отношении министра сельского хозяйства Пензенской области и его заместителя, обвиняемых в совершении хищения бюджетных средств, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Третьему фигуранту дела - собственнику групп компаний Л. мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест.

Постановления не вступили в законную силу.

Наш корреспондент пообщался по телефону с представителем пресс-службы следствия.

- Алексей Владимирович, когда только состоялось задержание фигурантов, спросил у вас, достаточно ли оснований и перепроверены ли факты, которые легли в основу обвинительного заключения? И вы подтвердили, разумеется, перепроверены.

- Да.

- Теперь, когда Ленинский районный суд двум фигурантам продлил меру пресечения содержание под стражей, а третьему смягчил ее, источники, которым можно доверять, юристы отмечают, что замена содержания под стражей на домашний арест возможна при некоторых условиях. Вероятно, говорят они, подозреваемый пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. И если это так, то у него появляется перспектива переквалификации обвинения с «хищения бюджетных средств, группой лиц по предварительному сговору» на более щадящее растрата, с вариантом отделаться крупным штрафом или условным сроком.

- О стратегии защиты, в чем признаваться и как строить линию поведения, вам лучше поговорить с адвокатом.

- Источники из довольно близкого окружения бизнесмена Л. называют сумму в 170 миллионов рублей. Вероятно, речь о залоге, после которого камеру в СИЗО человек сменил на домашний арест и браслет на ноге.

- У меня нет полномочий, рассказывать о том, дал ли подозреваемый какие-либо ценные показания и о цифрах возможного залога.

- Спасибо!

ИСТОЧНИК KP.RU