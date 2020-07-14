2020-07-14T08:40:30+03:00
Коронавирус Covid-19

На нарушителей масочно-перчаточного режима составлено 75 протоколов

В Мордовии и на втором этапе снятия ограничений, неукоснительно должны соблюдаться все профилактические меры, обозначенные Роспотребнадзором
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Фото: Пресс-служба Администрации городского округа СаранскФото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск
Изменить размер текста:

Мобильные группы контроля продолжают в Саранске рейды по проверке соблюдения санитарных требований в автобусах, в том числе малой вместимости, троллейбусах, а также такси. Ежедневные проверки проводят сотрудники Транспортного управления, районных администраций совместно с сотрудниками полиции.

С начала проведения рейдов, с 26 мая по 12 июля проверено 12 529 единиц транспортных средств, на пассажиров-нарушителей составлено 75 протоколов, 5 250 человек, после замечаний, на месте устраняли нарушения - надевали маски или перчатки.

Оперативный штаб по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа Саранск напоминает: невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 руб.

Призываем жителей и гостей Саранска неукоснительно соблюдать введенные профилактические меры в общественном транспорте, не пренебрегать своим здоровьем и здоровьем окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На нарушителей масочно-перчаточного режима составлено 75 протоколов
Выпавший из окна 5-го этажа трехлетний мальчик доставлен в больницу
Губернатор Иван Белозерцев вручил жилищные сертификаты
Ушел купаться и не вернулся домой
Руководитель пензенского СУ СК снова ответит на вопросы пользователей «Вконтакте»
В июне спрос россиян на кредиты наличными в ВТБ вырос в 1,5 раза
В Пензенской области могут внедрить современные технологии переработки промышленных отходов
Пензенский ученый получит грант на развитие своего проекта
30-летний пензенец выращивал в квартире наркосодержащие растения
В Саранске благоустроили 24 двора
В Саранске временно ограничат движение и стоянку на участке улицы Семашко
В августе в Пензенской области заработают летние лагеря при школах
Пензенские психологи безвозмездно оказали более восьми тысяч консультаций
Завтра жителям Мордовии тоже обещают грозу