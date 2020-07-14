На нарушителей масочно-перчаточного режима составлено 75 протоколов

14 Июль 2020 2020-07-14T08:40:30+03:00

В Мордовии и на втором этапе снятия ограничений, неукоснительно должны соблюдаться все профилактические меры, обозначенные Роспотребнадзором

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Мобильные группы контроля продолжают в Саранске рейды по проверке соблюдения санитарных требований в автобусах, в том числе малой вместимости, троллейбусах, а также такси. Ежедневные проверки проводят сотрудники Транспортного управления, районных администраций совместно с сотрудниками полиции.

С начала проведения рейдов, с 26 мая по 12 июля проверено 12 529 единиц транспортных средств, на пассажиров-нарушителей составлено 75 протоколов, 5 250 человек, после замечаний, на месте устраняли нарушения - надевали маски или перчатки.

Оперативный штаб по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории городского округа Саранск напоминает: невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1. КоАП РФ влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 руб.

Призываем жителей и гостей Саранска неукоснительно соблюдать введенные профилактические меры в общественном транспорте, не пренебрегать своим здоровьем и здоровьем окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU