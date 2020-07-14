Губернатор Иван Белозерцев вручил жилищные сертификаты

14 Июль 2020 2020-07-14T07:39:13+03:00

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Улучшение жилищных условий проводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Пензенской области» на условиях софинансирования из средств федерального, регионального и муниципальных бюджетов.

Право на социальную выплату предоставлено 29-ти семьям специалистов, живущим и работающим в сельских населённых пунктах. Среди них: механизаторы, трактористы, животноводы, операторы машинного доения. Это жители Бековского, Белинского, Бессоновского, Городищенского, Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Мокшанского, Пензенского, Сосновоборского, Тамалинского, Шемышейского районов.

Размер социальной выплаты составляет до 70% от стоимости жилья. Её можно направить как на строительство, так и на приобретение дома или квартиры.

Задача состоит в том, чтобы люди оставались в сёлах, чтобы сельские территории развивались, подчеркнул губернатор. В районах Пензенской области активно ремонтируются дороги и инженерные сети, школы и клубы, возводятся ФАПы, проводится благоустройство. В сельскую местность приходят инвесторы.

«Спасибо главам районных администраций, которые нашли муниципальные средства на реализацию этой программы. Все муниципальные образования должны поддерживать свои кадры и заботиться об улучшении жилищных условий для специалистов», - сказал Иван Белозерцев.

ИСТОЧНИК KP.RU