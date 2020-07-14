Ушел купаться и не вернулся домой
Сотрудники Следственного управления СК России по Республике Мордовия проводят проверки по фактам гибели мужчин на водоемах в Ромодановском, Рузаевском и Краснослободском районах.
7 июля в водоеме в селе Сузгарье в Рузаевском районе утонул местный житель, 1977 года рождения.
11 июля в реке Мокша, недалеко от села Русское Маскино Краснослободского района, было обнаружено тело мужчины, 1990 года рождения, который накануне ушел купаться, и не вернулся домой.
12 июля из водоема возле поселка Ромоданово водолазами в ходе поисковых мероприятий было извлечено тело молодого человека, 1998 года рождения.
В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины смерти погибших. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.
Уважаемые жители и гости республики! Соблюдайте меры безопасности при купании и нахождении на водоемах!
ИСТОЧНИК KP.RU