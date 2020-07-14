14 Июль 2020 2020-07-14T07:21:46+03:00

Следователи СК РФ по Республике Мордовия устанавливают обстоятельства гибели нескольких мужчин на водоемах

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Сотрудники Следственного управления СК России по Республике Мордовия проводят проверки по фактам гибели мужчин на водоемах в Ромодановском, Рузаевском и Краснослободском районах.

7 июля в водоеме в селе Сузгарье в Рузаевском районе утонул местный житель, 1977 года рождения.

11 июля в реке Мокша, недалеко от села Русское Маскино Краснослободского района, было обнаружено тело мужчины, 1990 года рождения, который накануне ушел купаться, и не вернулся домой.

12 июля из водоема возле поселка Ромоданово водолазами в ходе поисковых мероприятий было извлечено тело молодого человека, 1998 года рождения.

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе причины смерти погибших. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.

Уважаемые жители и гости республики! Соблюдайте меры безопасности при купании и нахождении на водоемах!

ИСТОЧНИК KP.RU