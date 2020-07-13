В Пензенской области могут внедрить современные технологии переработки промышленных отходов

13 Июль 2020 2020-07-13T17:27:26+03:00

Речь об этом зашла в ходе рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева и представителей группы компаний «Барс»

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Собеседники глава региона презентовали несколько проектов, которые могут улучшить экологическую ситуацию путём утилизации разных видов отходов. Также были представлены инновационные способы безопасного хранения твёрдых бытовых отходов на полигонах.

Иван Белозерцев обратил внимание на технологии сортировки и переработки, в частности, промышленных отходов.

- Строительство завода по сортировке и переработке твёрдых коммунальных отходов в регионе уже запланировано. А вот темы создания сортировочных площадок, утилизации отходов производства мы можем обсудить, - пояснил Иван Белозерцев. - Надо собрать и проанализировать информацию о том, какие виды и объём промышленных отходов в регионе могут подлежать переработке высокотехнологичными методами, которые вы предлагаете. Какие пензенские предприятия могли бы быть в этом заинтересованы.

В ходе состоявшейся встречи стороны договорились детализировать варианты возможного сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU