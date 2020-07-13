30-летний пензенец выращивал в квартире наркосодержащие растения

13 Июль 2020 2020-07-13T17:06:38+03:00

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пенза пресекли незаконную деятельность 30-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в незаконном выращивании наркосодержащих растений и изготовлении запрещенных веществ. В этом ему помогало специальное оборудование, приобретенное им через интернет.

В ходе осмотра квартиры мужчины полицейские обнаружили и изъяли 18 кустов наркосодержащего растения. Злоумышленник пояснил, что наркотик предназначался для личного употребления, и знал, что его действия противозаконны.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 228 УК РФ.

Если владеете информацией о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков, сообщите эту информацию по телефону горячей линии УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-59-10-10.

ИСТОЧНИК KP.RU