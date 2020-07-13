В Саранске благоустроили 24 двора

13 Июль 2020 2020-07-13T16:51:16+03:00

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Главной темой совещания стало использование средств, сэкономленных после проведения конкурса на определение подрядчиков.

- Все запланированные работы по благоустройству дворов в микрорайонах Саранска на сегодня завершены, благоустроены 24 двора: 11- в Ленинском районе, восемь - Пролетарском, пять - Октябрьском, - пояснил первый заместитель Главы городского округа Саранск - директор Департамента городского хозяйства, председатель общественной комиссии Игорь Бутяйкин. - Сэкономленные средства позволили нам дополнительно включить в адресный перечень следующие многоквартирные дома: №86 по ул. Ботевградской, №36/3 по ул. Сущинского, №53 по пр. 60 лет Октября, №37 по ул. Веселовского. Эти дворы были в первоначальном списке на благоустройство в этом году, но в начале года их исключили из-за нехватки средств.

Также сэкономленные средства позволяют выполнить работы по благоустройству еще одного объекта. Общественная комиссия предложила двор многоквартирного дома № 5 по Лямбирскому шоссе. За это предложение все проголосовали единогласно.

- Вся необходимая документация у этого дома имеется. Сэкономленных бюджетных средств достаточно, чтобы сделать все работы, - отметил председатель комиссии. - К благоустройству двора дома №5 по Лямбирскому шоссе приступят после завершения всех предусмотренных законодательством процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU