2020-07-13T15:58:34+03:00
Общество

В августе в Пензенской области заработают летние лагеря при школах

Проведение традиционной оздоровительной кампании обсудили сегодня в правительстве региона
Анна ЧЕРНАЯ
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В этом году, в связи с коронавирусом, она стартует только в августе и будет включать лишь две смены по 14 дней.

- Мы не должны допустить появления заболевших детей в лагерях, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Также в августе должны заработать лагеря дневного пребывания при школах, к этому все должны быть готовы уже сегодня.

Глава региона не исключил, что в случае обострения ситуации смены могут закрыть раньше срока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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