В августе в Пензенской области заработают летние лагеря при школах

13 Июль 2020 2020-07-13T15:58:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году, в связи с коронавирусом, она стартует только в августе и будет включать лишь две смены по 14 дней.

- Мы не должны допустить появления заболевших детей в лагерях, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Также в августе должны заработать лагеря дневного пребывания при школах, к этому все должны быть готовы уже сегодня.

Глава региона не исключил, что в случае обострения ситуации смены могут закрыть раньше срока.

ИСТОЧНИК KP.RU