В августе в Пензенской области заработают летние лагеря при школах
Проведение традиционной оздоровительной кампании обсудили сегодня в правительстве региона
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В этом году, в связи с коронавирусом, она стартует только в августе и будет включать лишь две смены по 14 дней.
- Мы не должны допустить появления заболевших детей в лагерях, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Также в августе должны заработать лагеря дневного пребывания при школах, к этому все должны быть готовы уже сегодня.
Глава региона не исключил, что в случае обострения ситуации смены могут закрыть раньше срока.
ИСТОЧНИК KP.RU