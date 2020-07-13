2020-07-13T15:49:36+03:00
Здоровье

Пензенские психологи безвозмездно оказали более восьми тысяч консультаций

Специалисты работали без выходных три месяца
Елена ЧЕВЕЛЕНКОВА
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Экстренные группы психологов были возданы в начале апреля для оказания помощи населению: пожилым людям, родителям, детям, специалистам, работающим с детьми, выпускникам школ, медицинским работникам. Пообщаться со специалистами можно было по телефону, в мессенджерах и социальных сетях.

Консультации оказывали 62 психолога. Экстренные группы работали с 1 апреля по 30 июня без перерыва и выходных с 9:00 до 21:00. За три месяца психологи провели 8 268 консультаций.

С 1 июля, в связи с отпусками большинства специалистов, пообщаться с психологом можно через группу «Психологи Пензенской области. Помощь» в Контакте и на платформе penzadoktor.

ИСТОЧНИК KP.RU

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